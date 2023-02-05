İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de aç kalan domuz sürüleri şehir merkezine indi

Mersin’in Silifke ilçesinde doğada yiyecek bulamayan domuzlar, vatandaşların bahçelerine girerek ekili alanlara zarar verdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde doğada yiyecek bulamayan domuzlar, vatandaşların bahçelerine girerek ekili alanlara zarar verdi.


Taşucu Mahallesi'nde doğada yiyecek bulamayan domuz sürüsü ilçe merkezine indi. Sürü halinde gezerken görülen domuzlar bahçelerde bazı ağaç köklerine zarar verdi. Yiyecek bulamadıkları için ekili alanlara giren domuzlar, bir süre gezdikten sonra yeniden doğal ortamına kaçtı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla domuzları kaydetti.


Bahattin Özçelik, gece domuz sürüsünün görüldüğünü belirterek, “Geç saatlerde sürü halinde dolaşan domuzlar dağdan şehre indi. Yiyecek bulmak için sürü halinde gezen domuzlar, çevredeki vatandaşları tedirgin ediyor. Bu konuda yetkililerin önlem alması gerekiyor” dedi.


Hasan Hüseyin Ayaz ise, “Domuzlar sürü halinde bahçeme geldiler. Karşı karşıya kaldığımda bir taş attım, korkup eve girdim. Bahçemize gelip yeşilliğimizi yiyip gidiyorlar. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” diye konuştu.


Görüntülerde sırayla caddeden karşıya geçen domuzlar daha sonra gözden kayboldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.