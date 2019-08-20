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Mersin'de açık hava sinema günleri başlıyor

Akdeniz Belediyesi, açık hava sinema günleri ile Mersinlileri geçmişe götürecek.

Nostaljik etkinlik ile vatandaşlar, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini aileleriyle birlikte açık havada izlemenin keyfini yaşayacak.


Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yerel seçimler öncesinde vatandaşlara verdiği bir vaadini daha yerine getiriyor. Akdeniz'de ilk kez ‘Açık hava sinema günleri' perşembe akşamı başlıyor. Mersinlileri geçmişe götürecek nostaljik etkinlik kapsamında, 22 Ağustos-8 Eylül 2019 tarihleri arasında, 10 mahallede açık hava ücretsiz film gösterimi gerçekleşecek. Akdenizliler, 'Müslüm, Aile Arasında, Organize İşler S.S. Yol Arkadaşım-2 ve Tosun Paşa' filmlerini açık havada izleyebilecek. Diğer mahallelerde yaşayıp, film izlemek isteyenler vatandaşlar da servislerle taşınacak.


İlk gösterimin, 22 Ağustos 2019 Perşembe günü yapılacağı açık hava sinema günleri, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 19:30'da Kibrit Kutusu Grubu'nun konseriyle başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından, geçtiğimiz yıllarda yitirdiğimiz Usta Sanatçı Müslüm Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan, İstanbul'daki yaşamına kadar geçen tüm hayatını anlatan biyografik dram filmi 'Müslüm Baba'nın gösterimi saat 20:30'da gerçekleşecek.

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