Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı: 80 bin ton ürün bekleniyor

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta çilek hasadı başladı. Kilogram fiyatı 15 ile 30 lira arasında değişen çilekte 20 bin dönüm araziden 80 bin ton ürün rekoltesi beklendiği bildirildi.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin Silifke'de açıkta çilek hasadı başladı. Coğrafi tescili bulunan Silifke çileğinin üretimi 20 bin dönüm alanda yaklaşık 3 bin aile tarafından yapılıyor. İlçede önemli bir gelir kaynağı olan, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen çileğin dikiminden budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 8 aylık süreçte yaklaşık 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine destek sağlıyor. Bu sene 80 bin rekolte beklenen çileğin bin dönümünü topraksız tarım ile 3 bin dönümü örtü altında, geriye kalanı ise açıkta üretiliyor. Mart ayında başlayan açıkta çilek hasadı Haziran ayının sonuna kadar yoğun olarak sürerken, başta Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere ülkenin dört bir tarafına gönderildiği kaydedildi.

Çileklerin şu an az olması nedeniyle iç piyasada değerlendirildiğini belirten üretici tüccar Ayhan Eski, “Çilekler az, ihracatımızın açılması için Nisan ayını bekliyoruz. Silifke çileği bir marka, Silifke'nin geçimi çilektir. Çilek ekonomiye büyük katkı sunmaktadır” dedi.