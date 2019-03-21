Mersin'de Adalet Ormanı oluşturuldu

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve açık ceza infaz kurumu hükümlüleri, Orman Haftası kapsamında ‘Adalet Ormanı'nda fidan dikti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığınca 2019 yılı Mart ayı boyunca infaz uygulamaları kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Orman Haftası süresince tüm denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak Adalet Ormanı oluşturulması planlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda Mersin'de de Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Adalet Ormanı oluşturuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mustafa Yakar ve Nebi Kurtgöz, Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'ın katılımlarıyla Adalet Ormanında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar, Mersin Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Göğüş ile Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerinin katılımıyla Adalet Ormanına 400 adet fidan dikildi.

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında oluşturulan Adalet Ormanında, hükümlüler tarafından fidan dikim ve bakım çalışmalarının bundan sonrada devam edeceği belirtildi.