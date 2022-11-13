Mersin'de aday orman muhafaza memurlarına eğitim verildi

Tarsus ve Silifke Orman İşletme Müdürlüklerinde, Orman Zararlarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen ve teknik personeller Ömer Türkleş, Ersin Tuncay Sarı ile entomolog Mehmet Kaplan tarafından 2 gün boyunca büroda teorik eğitim verilen aday orman muhafaza memurlarına, 2 gün de arazide uygulamalı olarak eğitim verildi.

Yapılan teorik ve arazi uygulama eğitiminde, 'Ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması esaslarına dair 293 sayılı tebliğ, orman suçlarının takibi ve soruşturma yöntemleri, 7064 sayılı tamim, damga yönetmeliği, orman ürünlerine verilecek taşıma belgelerine ait yönetmelik, orman zararlılarıyla mücadele esaslarına ait 305 sayılı tebliğ, otlatma yönetmeliği, orman bilgi sistemi koruma ve sağlık modülü' konularında ve ormanların kanun dışı müdahalelere karşı izlenmesinde kullanılan fotokapan kurulumu hakkında, genç orman muhafaza memurları bilgilendirildi.