Mersin'de 'Adres Okuma Salonu' açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Adres Okuma Salonu', Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla hizmete açıldı. Denize sıfır konumu ve manzarasıyla her yaştan Mersinliye çalışma imkanı sunan okuma salonu, şimdiden vatandaşların gözdesi olduğu belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 'Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış' mottosuyla başlattığı açılışların 5'incisi 'Adres Okuma Salonu' oldu. Yüzlerce Mersinlinin katıldığı açılışta, yazar Ahmet Ümit ve Prof. Dr. Onur Bilge Kula da yer aldı. Mezitli ilçesinde Kültür Park içerisinde yer alan Adres Okuma Salonundan her yaştan vatandaşın ücretsiz olarak faydalanabildiği belirtildi. 800 metrekarelik kapalı alanı ile 150 kişilik kapasiteye sahip salonda 16 bilgisayar ve farklı kategorilerde 12 bin kitap bulunduğu dijital bir kütüphanenin kısa sürede tamamlanacak çalışmaların ardından öğrencilerin cep telefonları ve tabletleriyle de erişim sağlayabileceği ifade edildi.Okuma salonuna gelen vatandaşlar, çay, kahve ve internet hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirken, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından her gün sıcak çorba ikramında yapılacağı dile getirildi. Okuma salonunun yanına kurulan Mobil Kafe ile de 3 kap yemeğin 6 liraya sunulduğu Mahalle Mutfağı hizmeti de verildiği kaydedildi.

"Nazım Hikmet'in, Dostoyevski'nin, Kafka'nın, Ahmet Ümit'in ve daha birçok yazarın, çizerin, düşünürün ‘Adresi'ne hoş geldiniz" diyen Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Diyoruz ki, ‘Türkiye'nin en güzel kütüphanesi' ama şimdi üstat Ahmet Bey farklı bir vizyon koydu önümüze. Dedi ki, ‘Sadece Türkiye'nin değil. Ben, dünyanın birçok yerinde kütüphane gördüm, böylesini ilk defa görüyorum. Demek ki dünyanın en güzel kütüphanesini açılışını yapacağız. Mersinimize hayırlı olsun. Mersinimize yakışır, gençliğine yakışır, evlatlarımıza çok yakışır" dedi.

"Kültür Parkı tamamen halka açtık"

Mersin'in bir üniversite kenti olduğunu söyleyen Seçer, kentte 4 üniversitenin bulunduğunu ve yaklaşık 60 bin üniversite öğrencisinin yaşadığını belirtti.

Kültür Parkı tamamen halka açtıklarını dile getiren Seçer, "Mersinlilerin bunun hakkını vermesi lazım. Burada çay içtiğiniz, kahvaltı yaptığınız kafeler, yemek yediğiniz restoranlar halkın malı. ‘Belediyenin malı' demek, ‘halkın malı' demek. Hele hele bizim gibi halkın belediyesi olan belediyelerin malı olursa, hem hizmetin en iyisini alırsınız hem de en uygununu alırsınız" ifadelerini kullandı.

Yönetime gelmeleriyle beraber Kültür Parkta yaşanan değişimlere de dikkat çeken Seçer, parkın vatandaşlar tarafından artık daha temiz kullanıldığını ve güvenli görüldüğünü söyleyerek, "Dikkat ederseniz insanların parka ve doğaya karşı saygısı da arttı" diye konuştu.

Adres Okuma Salonunun yapıldığı yerin daha önce restoran olarak işletildiğini de aktaran Seçer, "Yıktık. Herkes zannetti ki bir restoran yapacağız, yine birilerine vereceğiz. Dedim ki ‘Buraya bir okuma salonu ya da kütüphane yakışır'. ‘Neden' dediler? Dedim ki, ‘Denize nazır herkesin oturup bir kitap okuma ya da sıkıntılı günlerinde denizi izleme lüksü varsa Mersin'de yaşayan diğer çocuklar da gelsin, denize nazır dersini çalışsın, kitabını okusun" şeklinde konuştu.

"15 günde 6 bin çocuğumuz okuma salonuna üye olmuş"

Okuma salonunun dijital kütüphane özelliğini vurgulayan Seçer, alanın toplam bin 300 metrekare, kapalı alanının ise 800 metrekare olduğunu aktardı. Seçer, "Burada grupların çalışma yapabileceği alanlar da var. Şimdi eksikliklerimizi de gördük. Biliyorsunuz kısa bir süre önce biz aslında çocuklarımızı kabul etmeye başladık. Üye statüsü olması lazım, burada ders çalışacak çocuğumuzun. Kaç bin üye oldu tahmin edersiniz? Şöyle 15 gün oldu faaliyete alalı. 6 bin çocuğumuz üye olmuş. Bu kısa sürede 12 bin kişi burada zaman geçirmiş, ders çalışmaya gelmiş. Burada 12 bin adet de kitabımız var. Tarih, coğrafya, edebiyat, kültür-sanat, roman, şiir kitabı aklınıza ne gelirse.Bir de toplamda 28 ayrı kategoride 26 bin adet e-kitap var. Şimdi kısa süre sonra çocuklarımız cep telefonundan, tabletinden buraya erişebilecekler. Bu dijital kütüphaneden yararlanma imkanları olacak” ifadelerini kullandı.

"Benzersiz bir kütüphane ile karşı karşıyayız"

Dünyanın birçok yerinde çok farklı ve güzel kütüphaneler gördüğünü ancak Adres Okuma Salonunun denize sıfır, denizin aydınlığına açılan bir kütüphane olduğunu belirten yazar Ahmet Ümit, "Biz yazarlar için gerçek tapınaklar kütüphanelerdir. Çünkü kütüphaneler olmadan insanlığın ortak belleği olmaz, insanlığın ortak güzellik arşivi olmaz. Burada bugün benzersiz bir kütüphane ile karşı karşıyayız. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü ve biz bu yıl Türkiye'de büyük bir değişimi gerçekleştireceğiz. Barış, kardeşlik, eşitlik, insanlık kültürün doğa ile barışmış, öteki canlarla barışmış yepyeni bir vizyonu gerçekleştirmek zorundayız. İşte bunu yapmak için siyaset yetmez, bunu yapmak için edebiyat, sanat gerekir. Edebiyatın sanatın merkezi de işte bu tür kütüphaneler olacak. Sevgili Belediye Başkanımız Vahap Seçer'i yürekten kutluyorum. Nasıl ki çocuklarımızın bedensel beslenmesi için onlara süt, yumurta, ıspanak yediriyorsak onların ruhlarının beslenmesi için de kitapla beslememiz gerekiyor"şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Türkiye'nin birbirinden değerli yazarları ve Mersinliler ile birlikte Adres Okuma Salonunun açılışını gerçekleştirdi.

"Bize uygun olması beni mutlu etti"

Okuma Salonunu kullanan özel gereksinimli bireylerden Nimet Altın, salonun özel bireylerin kullanımına uygun olarak yapılmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

69 yaşındaki Seyfettin Karaağaçlı da, "Benim gibi yaşlı insanlar için de ideal bir yer. Ayrıca gençlik için de çok güzel. Yani teşekkür etmekten başka bir şey diyemiyorum. Kitapları inceledim, hepsi de çok güzel kitaplar. Artık burası bizim yerimiz olacak. Buraya devamlı gelip kitap okuyacağız. Benim liseye giden torunum var, ona burayı önereceğim. Gelsin burada dersini yapsın" ifadelerini kullandı.

Adres Okuma Salonunun ders çalışma şevkini artırdığını ifade eden Büşra Üşer, "Ben zaten açılıştan önce de gördüm, bayağı takip ettim. Çünkü çok güzel bir ortam. Burada herkes çalışınca senin de ders çalışasın geliyor. Dershaneden çıkıp geldik. Bundan sonra her gün geliriz zaten"diyerek sözlerini tamamladı.