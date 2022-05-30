Mersin'de ağaçlandırma hizmetiçi eğitimi yapıldı

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Beyhan Altıntaş yönetiminde gerçekleştirilen eğitim çalışmasına işletme müdürleri, işletme müdür yardımcıları ve ağaçlandırma şefleri katıldı. Eğitimde özellikle toprak profilinin değerlendirilmesi, makineli arazi hazırlığı, fidan dikimi ve bakımı, dikenli tel çit ihata tesisi, yamaç ıslahı ve oyuntu ıslahı tesislerinin inşası konularına ağırlık verildi.