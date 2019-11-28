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Mersin'de ağaçlara 4 bin adet kuş yuvası asıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Silifke ve Mut Orman İşletme Müdürlüklerince biyolojik mücadele kapsamında 2019 yılı programında bulunan 4 bin adet kuş yuvası yaptırılarak, Silifke ve Mut ormanlarındaki ağaçlara asıldı.


Kuşlarla yapılan biyolojik mücadele çalışmaları, orman ağaçları zararlısı olan kabuk böcekleri ile orman ağaçların ibrelerinde zarar veren tırtıllara karşı mücadele yöntemi olarak kullanılıyor. Yapılan biyolojik mücadele ile ormanlarda böceklerin zararı azaltılıyor. Doğayla barışık olan biyolojik mücadele, ormanlardaki yaban hayatını ve doğal dengeyi korumak adına yoğun bir çalışma temposu içerisine ormanlarda zararlılarla mücadelede önemli bir paya sahip kuşlar için bu yıl da kuş yuvaları ormanlara asıldı.

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