Mersin'de ağaçlara 4 bin adet kuş yuvası asıldı

Kuşlarla yapılan biyolojik mücadele çalışmaları, orman ağaçları zararlısı olan kabuk böcekleri ile orman ağaçların ibrelerinde zarar veren tırtıllara karşı mücadele yöntemi olarak kullanılıyor. Yapılan biyolojik mücadele ile ormanlarda böceklerin zararı azaltılıyor. Doğayla barışık olan biyolojik mücadele, ormanlardaki yaban hayatını ve doğal dengeyi korumak adına yoğun bir çalışma temposu içerisine ormanlarda zararlılarla mücadelede önemli bir paya sahip kuşlar için bu yıl da kuş yuvaları ormanlara asıldı.