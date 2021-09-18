İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de ağıla giren köpekler 50 küçükbaş hayvanı telef etti

Mersin’de hayvan pazarındaki ağıla giren köpekler yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı yaraladı.

Mersin'de hayvan pazarındaki ağıla giren köpekler yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, gece geç vakitte merkez Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi civarındaki hayvan pazarında yer alan Alican Calp'a ait ağıla giren köpekler, ağılda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı da yaraladı.


Hayvanlarının telef olduğunu sabah pazara geldiğinde öğrenen besici Alican Calp, belediyeye ve ilgili kurumlara bilgi verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.