Mersin'de AK Parti'li kadınlar Srebrenitsa şehitlerini andı

Mersin'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, Srebrenitsa şehitleri anılarak yapılan soykırım bir kez daha kınandı.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı önünde düzenlenen, Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner ile il ve ilçe teşkilatı yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Başkanı Gülsenem Erdoğan, 1992 yılı Nisan ayındaki Bosna Savaşının, Sırplar tarafından başlatıldığını hatırlattı.

Ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletlerin silah ambargosunun desteği ile Bosna Savaşının ilerleyen dönemlerde Sırplar tarafından etnik temizliğe dönüştüğünü söyleyen Erdoğan, "1995 yılı Temmuz ayında Bosna toprakları insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olmuştur. Srebrenitsa'da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede 5 gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi can vermiştir. Bosna'da 3.5 yıl devam eden savaşta, 312 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçmiştir" dedi.

20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyunun, Batıya ve buna neden olan ülkelere hesap sormadığını ifade eden Erdoğan, "Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün ‘özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen' bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa'da soykırıma göz yuman Avrupa'dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır. Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği, yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in ‘Bizi toprağa gömmeye çalıştılar fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı' sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır" diye konuştu.

AK Parti iktidarından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, üst düzey toplantılarda savaş çocuklarının ahından, yaşanan insanlık ayıplarından bahsedilmesi için hiçbir hükümetin öncü olmadığını kaydeden Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya 5'ten büyüktür' diyene kadar mazlumların sesini kimse duymamıştır. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları teşkilatı olarak Srebrenitsa katliamının 24. yıl dönümünde 81 il kadın kolları başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa'da yapılan soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır, unutulmamalıdır. AK Parti, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden ‘Herkes için adalet' ilkesini temel almış bir harekettir. Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik, etnik nefreti körükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilmemiştir. Geleceğe umutla bakabilmenin yolu, huzuru, refahı, adaleti ve insanı temel alan çalışmaları kendimiz kadar başkaları içinde istemekten geçmektedir. Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.