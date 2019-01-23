Mersin'de akaryakıt hırsızlığı zanlıları yakalandı

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde meydana gelen akaryakıt hırsızlığı olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin 15-21 Ocak tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, Erdemli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı olayının failleri olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Suç aletleriyle birlikte yakalanan şüphelilerin yapılan sorgusunda 12 ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edilirken, adliyeye sevk edilen her 2 zanlı da tutuklandı.

Jandarma ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise Mezitli ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde yapılan aramada satışa hazır halde 625 gram kubar esrar ele geçirilirken, adliye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yine aynı dönemde 14 bin 422 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde ise 4 bin 949 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymaya 304 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 51 araç trafikten men edildi. Bunun yanında 103 okul servisi ile 12 işçi servisi kontrol edildi, 11 servis aracına 2 bin 224 TL idari para cezası uygulandı.