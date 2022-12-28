Mersin'de amatör spora destek

Mayıs ayında da milli sporculara 1 milyon 148 bin lira ödül dağıtan belediye , 2022 yılında spora ve sporcuya toplam 5 milyon 502 bin TL destek verdiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 'spor toplumda kardeşlik, birlik ve huzuru bir arada tutan en önemli unsurdur' bakış açısıyla gerçekleştirilen desteğin, amatör kulüpler ve sporcular için adeta can suyu olduğunu belirten Mersin Gençlerbirliği Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Muhsin Hergeleci, destek öncesinde maddi olarak ciddi sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Kulübün geliri olmadığı için malzeme alımı konusunda sıkıntı çektiklerini belirten Hergeleci, “Kulübümüzün özellikle malzeme konusunda çok yardıma ihtiyacı vardı. Biz birkaç senedir hem malzeme konusunda, hem de diğer maddi konularda bir rahata kavuştuk. 3 bin lira ile başlayan maddi yardımımız şu an 20 bin liraya yakın. 20 bin lira zaten lisans parasıyla malzeme masrafını kapatıyor. Yani 20 bin lira bir gençlik kulübünü bir sezon idare eder. Çünkü transfer yapmıyoruz biz. Transfer yapan bir kulüp olsak belki bu 20 bin lira yetmez, ama gençlik kulüplerine bu meblağ bir ilaç gibi geldi” dedi.

Kulüp olarak sporculara iyi malzeme verdiklerinde, o gençleri spor için daha fazla teşvik etmiş olduklarına dikkat çeken Hergeleci “Gençler buraya gelirken belki dolmuşla geliyor, belki yemek yemeden geliyor, belki de dolmuş parası yoktur. Ama ben gençlik kulübü olarak, belediye başkanımızın verdiği bu maddi yardımla veya malzeme yardımıyla sporcuma yemek yedirebilirsem, bir dolmuş parasını verirsem bu beni mutlu eder, sporcuyu mutlu eder ve ben altyapıdan daha fazla sporcu yetiştirmiş olurum” diye konuştu.

Çocukluğundan beri futbola karşı hevesi olduğunu belirten sporculardan 17 yaşındaki Osman Almaz da, “Yaklaşık 9 yıldır futbolla ilgileniyorum. Aslında bunları yapmaları, bizler için gerçekten çok güzel oldu. Bizi futbola bağlamaya başladılar. Bu bizim için güzel bir şey. Bu şekilde devam ettikleri sürece, biz de daha verimli olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.