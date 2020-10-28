Mersin'de anne ve çocukları için yazlık sinema etkinliği

Akdeniz Belediyesi ile Türk Kızılayı Mersin Toplum Merkezi işbirliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında, 'Anne çocuk el ele yazlık sinemaya' çağrısıyla açık hava sinema gösterimi düzenlendi.

Kazanlı Belediye Ortaokulu bahçesinde, pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen açık hava film gösterimine katılan anneler ile çocuklarına, çeşitli ikramlar sunuldu, salgına karşı maske dağıtıldı. Film gösterimi öncesi sunulan müzik dinletisine çocuklar ve anneleri, ellerindeki telefon flaşlarıyla eşlik ettiler.

Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Kızılay Mersin Toplum Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile Kızılay temsilcileri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

“Akdeniz, makûs talihini artık kırdı”

Etkinlikte konuşan Başkan Gültak, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yılı nedeniyle, bugün Kazanlı'da güzel bir programı hayata geçiriyoruz. Açık havada güzel bir film gösterimi ile hep birlikte eğlenip, keyifli dakikalar yaşayacağız” dedi. Kazanlı sakinlerine bir sürpriz daha açıklayan Gültak, “Belediye Meclisimizden karar aldık. Kazanlı Ortaokulunun ek binasının yapımına en kısa zamanda başlayacağız. Projenin bütçesi ayrıldı ve yakında ihalesi yapılacak. Bu sayede çocuklarımızın çok daha rahat bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamış olacağız” diye konuştu.

Kazanlı'ya hizmet devam edecek

Akdeniz'de kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik gerçekleşen kültürel ve sosyal projelerden de bahseden Gültak, ilçeye 4 tane büyük sentetik saha yapacaklarını ifade ederek, “Projenin ihalesi bitti ve bu sahalardan biri de Kazanlı'da olacak. Projemizi 6 ay içinde bitirmiş olacağız. Kazanlı'ya, hem okulumuzun ek binasını hem de bir spor tesisi kazandırmış olacağız. Akdeniz, makûs talihini kırdı. Akdeniz'de artık çatışma ve olaylar yok, artık barış, kardeşlik, sevgi ve muhabbet var” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Mersin Toplum Merkezi Temsilcisi Meral Emen de konuşmasında, “Kızılay olarak insanların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Kamu kurumlarının katkı ve destekleri sayesinde daha çok insana ulaşmayı amaçlıyoruz. Kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımız, yanımızda olduğu müddetçe bizler daha verimli ve etkili çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hep birlikte Dangal'ı izlediler

Konuşmaların ardından açık havada sunulan filmin gösterimine geçildi. Gerçek bir hikayeye dayanan 2016 yapımı Hindistan filmi olan 'Dangal'ın gösterimi açık havada gerçekleşti. Hint biyografik spor - dram filmi olan 'Dangal', Hintli Mahavir Singh Phogat'ın gerçeğe dayanan hikayesini anlatıyor.