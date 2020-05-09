Mersin'de 'Anneler Günü'nde 8 bin çiçek dağıtılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Anneler Günü'nde, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki 20 kadının el emeğiyle yetiştirdiği 8 bin çiçeği annelere ulaştıracak.

Mersinden Kadın Kooperatifi bünyesinde sera ve çiçekçilik eğitimi alan 20 kadın, Büyükşehir Belediyesinin serasında hummalı bir çalışma yürüttü ve annelere ulaştırılacak 8 bin adet sukulenti hazırladı. Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kooperatif kurucu ortağı Eylem Bozdoğan, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin ile birlikte belediye serasını ziyaret ederek, sukulent üretimi yapan kadınlarla bir araya geldi. Meral Seçer, kadınların 'Anneler Günü'nü kutladı.

Kadınların hazırladığı hediyeler, annelere sunulacak

Büyükşehir Belediyesi, kadınların hazırladığı bu mütevazı hediyeyi, 'Anneler Günü'nde Mersinli kadınlara sunacak. Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl kamusal alanlarda ve toplu yaşam alanlarında dağıtım yapılmayacak. Bu nedenle sukulentler, annelere evlerinde teslim edilecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri,çalışmak zorunda olan annelere ise işyerlerinde 'Anneler Günü' çiçeklerini hediye edecek.

Kooperatifin kurucu ortağı Eylem Bozdoğan, “Kadınlarımız şu anda 8 bin adet sukulent hazırladı. Çalışmalarımız yaklaşık 3-4 gün sürdü. Kadınlarımız, daha önce de bu ürünlerin çoğaltılması, bakımlarının yapılması ile ilgili hem eğitim almıştı hem de çalışmaları vardı” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da bu yılki 'Anneler Günü'nde kapı kapı dolaşarak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, her kesimden ve her yaştan anneye ulaşacaklarını ve sukulentleri sunacaklarını söyledi.