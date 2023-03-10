Mersin'de apartman dairesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir apartman dairesinden 3 kamyon atık çıkarıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kötü koku şikayeti üzerine İstiklal Mahallesi'ndeki Arzu 2 sitesine giden ekipler, 10 katlı binanın 7. katındaki dairede çok miktarda atığın olduğunu tespit etti. Çöp eve dönüştürülen daire, yapılan incelemenin ardından Temizlik Müdürlüğü ekiplerince boşaltılırken, daireden 3 kamyon atık çıkarıldı. Daire daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Artan şikayetler üzerine gereken resmi girişimlerde bulunarak söz konusu daireye girildiğini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bu çağda, üstelik Mezitli gibi bir yerde bu tür bir tablonun olması son derece şaşırtıcı ve üzücü. Mezitli'de alışık olmadığımız bir durum. Mahalle muhtarlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Bu binaya hemen müdahale ederek boşaltıp dezenfekte edilmesini sağladık. Bu çağdışı görüntülere asla izin veremeyiz” dedi.