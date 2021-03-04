Mersin'de apartman yangını

Mersin'de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, söndürme ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kuvvayi Milliye Caddesi üzerindeki bir apartmanda yangın çıktı. Yangına Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, apartmanda mahsur kalanlardan bazıları ekiplerce kurtarıldı. Ekiplerin söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor.