İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de araç hırsızları yakalandı

Mersin’de bir otomobil ile kamyonet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de bir otomobil ile kamyonet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Kösbucağı Mahallesinde bulunan bir limon deposundan 2 bir otomobil ile kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alınırken, araçlardan biri Şırnak'da diğeri ise Erdemli'de yol kenarına park edilmiş vaziyette bulundu.


Araçlar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler de işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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