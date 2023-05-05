Mersin'de araç stoku yapan firmaya işlem yapıldı

Mersin'de değişik modellerde araç stoku yaptığı iddiasıyla bir firmaya işlem yapıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendirerek harekete geçen Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir araç kiralama firmasında inceleme yaptı. Yapılan incelemede firmadaki araçların çoğunluğunun 2021-2022 model araçlar olduğu ve onlarca aracın kilometrelerinin 25-30 arasında olduğu tespit edilerek, bu durum tutanak altına alındı. Araçlarla ilgili yasal işlem başlatılması için tespit tutanağı ve görüntülerin bakanlık ve ilgili mercilere gönderildiği öğrenildi.