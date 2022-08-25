İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de araçlar denetlendi

Mersin’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte müşterek trafik denetimi gerçekleştirdi.

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte müşterek trafik denetimi gerçekleştirdi.


Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, D-750 Devlet Karayolu Çamalan mevkiinde yük taşıyan araçların fenni muayene, takograf kullanımı, sürücülerin yasal hız sınırları ile sürücülerin çalışma/dinlenme sürelerine uyup uymadığı, alkol etkisi altında araç kullanımı ve araçların zorunlu mali sigortaları konularında kontroller yapıldı.


Denetim ekipleri, yük taşıyan araç sürücülerine, kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamaları için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulundu.

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