Mersin'de aranan 25 kişi yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 272 personelin katılımı ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulanan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı. 2 bin 888 şahsın kontrol edildiği denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u sevk edildiği mahkemece tutuklandı.