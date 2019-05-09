Mersin'de aranan 258 kişi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 258 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 10 günde yaptıkları çalışmalarla suç ve suçlulara göz açtırmadı. Uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüten ekipler, 7 kişiyi yakalarken, şahıslarla birlikte 6 kilo 120 gram esrar, 650 captagon hap, 400 gram preslenmiş kubar esrar, 4 bin 670 lira ile 250 dolar ele geçirildi.

Hırsızlık, kapkaç ve diğer suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 104 kişi yakalanırken, şahıslarla birlikte şase numaraları silinmiş 14 motosiklet, 9 ruhsatsız tabanca, 16 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 kilo 886 gram esrar, 811 uyuşturucu ve uyarı hap, 67 kök kenevir bitkisi, 5 gram shunk, 220 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelikte çalışma yapan ekipler, hükümlü ve tutuklu kaçması, birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılma suretiyle yağma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, kasten yaralama, bilişim sistemine hukuka ayrı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama suçlarından haklarında kesinleşmiş 18 yıl 1 ay 22 gün ve aralıklarla hapis cezası bulunan 71 şahıs ile yine haklarında birçok suçlardan yakalama kararı bulunan 187 kişi yakalandı.