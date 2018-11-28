Mersin'de aranan 90 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 10 gün içinde yapılan uygulamalarda 12 bin 311 şahsı sorgulandı. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 90 kişiyi yakaladı. Uygulamalarda 2 bin 317 araçta kontrol edilirken, 67 araç sürücüsüne 16 bin 15 lira para cezası uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi. Asayiş çalışmalarında da 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, bir cinayet şüphesiyle aranan 2 kişinin aranmasını sürdürüyor.

FETÖ/PDY, PKK ve KCK'ya karşı yürütülen operasyonlarda da 5 kişi göz altına alındı. Şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 4 şahsın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Trafik timleri de aynı dönemde 5 bin 993 araç kontrol etti, 478 araç sürücüsüne trafik cezası uyguladı, 59 aracı trafikten men etti.