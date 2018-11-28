Mersin'de aranan 90 kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, son 10 günde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 10 gün içinde yapılan uygulamalarda 12 bin 311 şahsı sorgulandı. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 90 kişiyi yakaladı. Uygulamalarda 2 bin 317 araçta kontrol edilirken, 67 araç sürücüsüne 16 bin 15 lira para cezası uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi. Asayiş çalışmalarında da 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, bir cinayet şüphesiyle aranan 2 kişinin aranmasını sürdürüyor.
FETÖ/PDY, PKK ve KCK'ya karşı yürütülen operasyonlarda da 5 kişi göz altına alındı. Şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 4 şahsın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Trafik timleri de aynı dönemde 5 bin 993 araç kontrol etti, 478 araç sürücüsüne trafik cezası uyguladı, 59 aracı trafikten men etti.