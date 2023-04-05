Mersin'de asayiş operasyonu: 27 adreste arama yapılıyor

Mersin'de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 27 adres için arama kararı verilirken, özel harekat polisleri adreslere tek tek girdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen çok sayıda şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslere tek tek girdi. Özel Harekat polisleri kapıları koçbaşlarıyla kırarak girerken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.