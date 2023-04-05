İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de asayiş operasyonu: 27 adreste arama yapılıyor

Mersin’de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.

Mersin'de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 27 adres için arama kararı verilirken, özel harekat polisleri adreslere tek tek girdi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen çok sayıda şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslere tek tek girdi. Özel Harekat polisleri kapıları koçbaşlarıyla kırarak girerken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.


Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.