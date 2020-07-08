İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de asfalt çalışmaları hız kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in tüm ilçelerinde asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren ekipler, yolları büyük bir titizlikle asfaltlayarak, vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım sağlaması için hazır hale getiriyor.


Kışla Caddesi'nde çift kat sathi asfalt kaplama çalışma yapıldı


Bu kapsamda, Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi Kışla Caddesi'nde bin 400 metre çift kat sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamlayan ekipler, yolu vatandaşların hizmetine sundu. Asfalt öncesinde zemin hazırlık ve iyileştirme çalışmalarını tamamlayan ekipler, zaman kaybetmeden asfalt çalışmalarına başladı. Bin 400 metre uzunluğundaki yol, 4 kombi sathi asfalt kaplama aracı ve bir silindir ile ulaşıma hazır hale getirildi.


Doğlu Mahallesi'nde de bin 400 metre yol asfalt çalışması


Mezitli ilçesi Doğlu Mahallesi'nde de bin 400 metre çift kat sathi asfalt kaplama çalışması yapıldı. Öncelikle zemin iyileştirme ve asfalta hazırlık çalışmalarını sürdüren ekipler, ihtiyaç olan yerlere büz boru yerleştirerek olası yağmursuyu sorununa karşı önlem aldı. Çalışmalar, 4 kombi sathi asfalt kaplama aracı ile yapıldı.


Korukent ve 75. Yıl Mahallesi'nde bin 132 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sathi asfalt kaplamanın yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarıyla da yol ağında iyileştirmeler yapıyor. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde 231. ve 233. caddelerde yapılan sıcak asfalt kaplama çalışmasında, 713 ton sıcak asfalt kullanıldı. Mezitli 75. Yıl Mahallesi Sağlık Kent Sokak'ta da sıcak asfalt kaplama çalışmasını hızla tamamlayan ekipler, yolu ulaşım için konforlu hale getirdi. Çalışmalar kapsamında 419 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.