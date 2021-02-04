Mersin'de asfalt çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kaldırımları özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun hale getiren ekipler, 7 bin metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çiftçiler Caddesi'nde 15 bin ton daha sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilecek. Ekipler, 4 bin 600 metrelik çalışma alanında 3 bin metre yağmur suyu hattı döşeme çalışması ve 13 bin metrekare kaldırım imalatı daha yapacak.

Ekiplerin çalışmaları sayesinde özel gereksinimli vatandaşların yaşamını zorlaştıran engeller de ortadan kaldırılıyor. Bölgenin ihtiyacına göre rampa ve hissedilebilir karo düzenlemeleri de özenle yapılıyor. Büyükşehir, kırsalda ve ovada, bağlı mahalle yollarında yaptığı bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kent merkezlerinde de kavşak düzenleme ve cadde yenileme faaliyetlerini sürdürüyor.