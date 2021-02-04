İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de asfalt çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.


Kaldırımları özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun hale getiren ekipler, 7 bin metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çiftçiler Caddesi'nde 15 bin ton daha sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilecek. Ekipler, 4 bin 600 metrelik çalışma alanında 3 bin metre yağmur suyu hattı döşeme çalışması ve 13 bin metrekare kaldırım imalatı daha yapacak.


Ekiplerin çalışmaları sayesinde özel gereksinimli vatandaşların yaşamını zorlaştıran engeller de ortadan kaldırılıyor. Bölgenin ihtiyacına göre rampa ve hissedilebilir karo düzenlemeleri de özenle yapılıyor. Büyükşehir, kırsalda ve ovada, bağlı mahalle yollarında yaptığı bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kent merkezlerinde de kavşak düzenleme ve cadde yenileme faaliyetlerini sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.