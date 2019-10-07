Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yıllık 5-8 bin ton arası limon üretimiyle ülkenin ve bölgenin limon ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Mezitli ilçesi Doğlu Mahallesi'ni D-400'e bağlayan Doğlu-Çamlık caddelerindeki 2 bin 100 metrelik asfalt çalışması, narenciye üreticisinin yüzünü güldürdü.

Doğlu'dan bölgeye dağıtılacak limon konforlu yollardan geçecek

Bölgesel tarımın kalkınmasında önemli bir halkayı oluşturan asfalt sorununu çözmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin güneyinde, doğudan batıya boydan boya uzanan D-400 Karayolunu Doğlu Mahallesi'ne bağlayan Doğlu Caddesini bin 200 metre uzunluğunda asfalta kavuşturdu. Zemine yapılan hazırlık çalışmasıyla bin 237 ton 460 kilo sıcak asfalt kaplama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Çamlık Caddesinin de 900 metrelik bölümünü bin 44 ton sıcak asfalt kaplamayla kullanıma elverişli hale getirdi.

Nüfusu 585 kişiden oluşan 170 haneli Doğlu Mahallesi, limon üretiminde bölgenin ve ülkenin narenciye ihtiyacını önemli oranda karşılıyor. Doğlu'nun nüfusunun yüzde 90'ı limon üretimi yaparken, yüzde 5'i mevsimlik sebze, geriye kalan yüzde 5'i ise hayvancılık ve arıcılıkla uğraşıyor. Doğlu Mahallesi yıllık 5-8 bin ton arası limon üretimiyle tarımda önemli bir merkez konumunda.