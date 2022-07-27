Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar çerçevesinde ilk olarak 850 metre uzunluğundaki yolun kuzey şeridinde bozuk zemini freze makinesi ile kazıyan ekipler, ardından sıcak asfalt serim işlemi uyguladı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu, toplamda bin 700 metre uzunluğundaki kısımda çalışma yapmayı planlayan ekipler, 2 freze makinesi, 2 finişer, 2 silindir, 8 iş makinesi ve 20 kamyonla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım ekipleri asfalt serim çalışmalarının yanında, acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede de yol bakım ve onarım çalışmalarına, hem planlamalar hem de vatandaş talepleri doğrultusunda devam ediyor.