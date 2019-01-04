İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de aşırı yağışlardan yol çöktü

Mersin’in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlar, Tarsus-Çamlıyayla karayolunda toprak kaymasına ve yolun çökmesine neden oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlar, Tarsus-Çamlıyayla karayolunda toprak kaymasına ve yolun çökmesine neden oldu.


Uzun süre yağan yağmur nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla yolunun 11. kilometresinde meydana gelen toprak kayması yolu tamamen kapatırken, aynı güzergah üzerinde ise yaklaşık iki metre derinliğinde asfalt yolda göçük meydana geldi.


Karayollarının göçük ve kayma tehlikesine karşı önlem almasının olası faciayı da önlediği belirtildi.


Tarsus Çamlıyayla karayolu trafiğe kapatılırken, trafik akışı Ulaş Mahallesi içerisinden veriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.