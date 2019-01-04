Mersin'de aşırı yağışlardan yol çöktü

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlar, Tarsus-Çamlıyayla karayolunda toprak kaymasına ve yolun çökmesine neden oldu.

Uzun süre yağan yağmur nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla yolunun 11. kilometresinde meydana gelen toprak kayması yolu tamamen kapatırken, aynı güzergah üzerinde ise yaklaşık iki metre derinliğinde asfalt yolda göçük meydana geldi.

Karayollarının göçük ve kayma tehlikesine karşı önlem almasının olası faciayı da önlediği belirtildi.

Tarsus Çamlıyayla karayolu trafiğe kapatılırken, trafik akışı Ulaş Mahallesi içerisinden veriliyor.