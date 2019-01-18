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Mersin'de askeri araç kaza yaptı: 4'ü asker 5 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde askeri aracın sivil bir araçla çarpışması sonucu 4’ü asker 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde askeri aracın sivil bir araçla çarpışması sonucu 4'ü asker 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayoulu Kocahasanlı ışıklı kavşağında meydana geldi.


Antalya istikametinden Erdemli yönüne gitmekte olan 33 DIK 44 plakalı askeri araç, 31 FM 764 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan askeri araç sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. İlk belirlemelere göre, 1 astsubay, 3 asker ile otomobilin sürücüsü kazada hafif yaralandı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların Erdemli Devlet Hastanesinde tedavileri ayakta sürüyor.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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