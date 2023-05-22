Mersin'de Athena konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Athena konseri ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenen Athena konserinde binlerce Mersinli 19 Mayıs coşkusunu yaşadı. Konser öncesi ellerinde Türk bayrakları ile alana akın eden Mersinliler, saat 18.30'da MC Halil Bal ve DJ Emircan Saltabaş, 19.30'da Yaren Özcan ve 20.00'de de Ertan Rüstem'in sergilediği performanslarla doyasıya eğlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konsere katılarak Mersinlilerin 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Sevilen grup Athena sahne almadan önce alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak Mersinlileri selamlayan Başkan Seçer, gençlerin elleriyle yaptığı kalplere kalple karşılık vererek konuşmasına başladı.

"Gençlerimizin sayesinde Mersin'i daha güzel yapacağız"

Seçer, gençlerin kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Mersin'de yaşamayı çok sevdiğini belirterek, farklı şehirlerde karşılaştığı gençlerin kendisine "Keşke Mersin'de yaşasaydık. Mersinli gençler çok şanslı" dediklerini söyledi. Seçer, "Mersin'i çok seviyoruz. Sizlerin, gençlerimizin sayesinde Mersin'i daha da güzel yapacağız. Başkanınız olarak sizden bir isteğim var. Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz. Burada oy kullanma yaşında olan herkes 28 Mayıs'ta sandığa gitsin. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Bu görevimizi yerine getirelim" diye konuştu.

Seçer, konuşmasının ardından konserdeki binlerce Mersinliyle kalp yaparak selfie çekildi.