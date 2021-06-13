Mersin'de atıksudan 2 yılda 6 milyon kWh elektrik üretildi

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Karaduvar ve Mezitli Atıksu Arıtma Tesislerinde, 1 Nisan 2019'dan bu yana 159 bin 81 metreküp atıksu arıtılarak, arıtma çamurundan elde edilen biyogazla 6 milyon kw/saatin üzerinde elektrik enerjisi üretildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MESKİ'nin ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinden olan Mezitli ve Karaduvar Atıksu Arıtma Tesislerinde, atıksu arıtımının yanı sıra proses sonucu oluşan arıtma çamuru da değerlendiriliyor ve söz konusu çamurdan çeşitli proseslerle enerji üretiliyor. 1 Nisan 2019'dan bu güne kadar arıtma çamurundan üretilen biyogazla 6 milyon kw/saatin üzerinde elektrik enerjisi üretildi. Bu tutar 2 bin 600 hanenin 1 yıllık enerji tüketimine denk geliyor. Ürettiği enerji ile bu tesislerin enerji ihtiyacını da karşılayan MESKİ, elektrik enerjisi maliyetlerini düşürerek, enerji verimliliğine de önemli bir katkı sunuyor.