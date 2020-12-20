İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de avlanması yasak mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde avlanması yasak türlerden olan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 9 adet mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde avlanması yasak türlerden olan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 9 adet mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi. Balıklar soğuk zincirin bozulması nedeniyle imha edildi.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbar doğrultusunda nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Bir nakil aracında avlanması yasak olan 9 adet yaklaşık 1 ton ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos balığına rastlandı. Balıklara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce el konularak, şahıslara ise idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen balıklar soğuk zincirin bozulması nedeniyle belediye ekiplerince gömülerek imha edildi. Yasadışı avcılıkla ilgili denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.