Mersin'de avokado fidanı dağıtımının ikinci etabı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, ‘Avokado Fidanı Dağıtımı Projesi' ile Akdeniz iklimine uygun yetişen tropik bir bitki olan avokadonun hem ülkede üretimini artırmak, hem de üreticilere yüksek gelir getirmesi amacıyla, alternatif tarım ürünü olarak yetiştiriciliğini desteklediği kaydedildi. Bu çerçevede üreticilere ikinci etapta yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı yapıldı.

Üretim aşamasında zorlanan üreticilerin yanında olmaya ve yaptıkları katkıyla girdi maliyetlerindeki yüksek fiyatları minimuma çekmeye çalıştıklarını ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Gökçek, "Alata Bahçe Kültürü Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışma neticesinde, üreticilerimize yüzde 50 hibeli olarak avokado fidanları dağıtıyoruz. Son yıllarda özellikle belediyemizin öncü olduğu avokado fidanını, alternatif ürün olarak dağıtmaya başladık ve yaygınlaşmaya başladı. Üreticilerimizden de bu süreçte sürekli talepler almaya başladık. Bugün de bu talepler neticesinde, fidanları dağıtıyoruz” diye konuştu.

Merkeze en uzak noktalara bile desteğinin olduğunu belirten ve avokado fidanı dağıtımından faydalanan kadın üreticilerden Ayşegül Beyre, “Başkanımız geçen yıl da fidelerimizi göndermişti. Bu yıl da aynı şekilde hem kaliteli, hem de çok verimli fidelerimiz gelmiş bulunmakta. Bu destekler sayesinde, başta çiftçilik olmak üzere birçok şeyden geri kalmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Piyasada çok pahalıya satılan avokado fidanını ve belki de daha güzelini 4'te 1 fiyatına almaktan dolayı çok memnun olduğunu dile getiren üreticilerden Ahmet Yavuz, “Düşünenlere, emeği geçenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iş, pazarı olan bir iş. Yani diğer ürünler gibi toplayıp kendin satmıyorsun, olduğu zaman gelip yerinde alıyorlar. Yani mükemmel bir iş. Yakında muzu geçer diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.