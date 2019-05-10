Mersin'de 'Avrupa Günü' çocuklarla kutlandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü özel çocuklarla iftar yemeğinde kutladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB Bilgi Merkezleri, Avrupa Günü'nü, Türkiye'nin 20 kentinde düzenledikleri etkinliklerle kutladı. Konserler, iftar sofraları, sergilerlerle her ilde farklı bir etkinlikle AB ve Türkiye arasındaki işbirliği hakkında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlikler kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) AB Bilgi Merkezi, Mersin'de 9 Mayıs Avrupa Günü'nü Mezitli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde engelli öğrenciler ve aileleri için düzenlediği iftar yemeği ile kutladı. MTSO Başkan Yardımcısı Ali Fuad Budur'un da katıldığı gecede, NTV televizyonu, gerçekleştirdiği canlı yayın ile Mersin'in ismini ve çalışmalarını tüm Türkiye'ye duyurdu.

Mezitli Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin halkoyunları gösterisi ile başlayan iftar yemeği, çevre okulların müzik öğretmenleri ve yine engelli öğrencilerin söylediği şarkılar eşliğinde devam etti. Öğrencilerin yaptığı el sanatları sergisi ise büyük beğeni topladı. Öğrenciler ve aileleri gece boyunca bir taraftan keyifle yemeklerini yerken, diğer taraftan pistte doyasıya eğlendi.

“Sosyal sorumluluklarımızın farkındayız”

AB Bilgi Merkezi'nin, MTSO bünyesinde 1996 yılında kurulduğunu ve Türkiye'de kurulan ilk AB bilgi merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Budur, o tarihten bu yana AB ile ilgili konularda toplumun her kesimine hitap eden aktiviteler düzenlediklerini anlattı. Akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, mülteciler, dezavantajlı gruplar gibi farklı hedef grupları ile çalıştıklarını kaydeden Budur, farkındalık oluşturmak adına hareket ettiklerini vurguladı.

“MTSO olarak sosyal sorumluluklarımızın farkındayız. Sadece ekonomik hayatın içerisinde değil, yaşamın her alanında olmak isteyen bir kurumuz” diyen Budur,

“Avrupa Günü nedeniyle Mezitli Özel Eğitim Uygulama Merkezinde engelli öğrencilerimiz, çocuklarımız ve aileleri ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.