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Mersin'de Avrupa Triatlon Kupası'nda ilk yarışlar başladı

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası ve Yenişehir Avrupa Gençler Kupası, Türkiye Triatlon Federasyonu sprint ve puanlı paratriatlon yarışlarıyla başladı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası ve Yenişehir Avrupa Gençler Kupası, Türkiye Triatlon Federasyonu sprint ve puanlı paratriatlon yarışlarıyla başladı.


Yenişehir sahil bandında bulunan Fenerbahçe Meydanında yarışların ilk startı verildi. Bugün saat 14.00'te Yenişehir Avrupa Gençler Kupası'nda kadınlarda, saat 16.30'da ise erkeklerde yarışlar start alacak.

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