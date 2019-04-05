Mersin'de Avukatlar Günü kutlandı

Mersin Barosu üyesi avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkan Yeşilboğaz, Avukatlar Günü'nü buruk kutladıklarını söyledi. Avukatların her gün yeni bir hak ihlali ve mesleğe dönük saldırılarla karşı karşıya kaldığını savunan Yeşilboğaz, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin 2018 yılında yayınladığı rapora göre, 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 570 avukatın tutuklandığı, bin 470 avukat hakkında dava açıldığı, 79 avukatın ağır cezalara çarptırıldığı ve 14 baro başkanının tutuklandığı belirtiliyor. Avukatlar, bozulan adalet mekanizmasının düzeltilmesi için Anadolu'da nöbete çıkmıştır. Adalet nöbetimizi Anadolu'ya yaymaya kararlıyız. Hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması için verilen mücadelede, tüm yük sadece avukatların üzerindedir. Oysa yargının diğer kurucu unsurları da bu mücadelenin içerisinde yer almalıdır. Biz avukatlar hiçbir zaman hiyerarşik yapının gölgesi altında verilen talimatların uygulayıcısı olmadık, olmayacağız. Yargı siyasetten emir alamaz" dedi.

Avukatın olmadığı bir yargının hayal bile edilemeyeceğini vurgulayan Yeşilboğaz, "Avukat sayısındaki hızlı artış, hukuk eğitiminin kalitesizleşmesi, kontrolsüz, denetimsiz açılan hukuk fakülteleri, sorunların temelini oluşturmaktadır. Türkiye'den başka avukatlığın sınavsız yapılabildiği başka bir ülke bulunmamaktadır. İş alanlarımız daraltılmakta, mesleğe saldırılar ise her geçen gün artmaktadır. Meslektaşlarımız kollukta, savcılıkta, mahkemelerde, adliyelerde ve ofislerinde bir yığın sorunla boğuşmaktadır. Avukatlık mesleğinin bugünü ve yarını için, örgütlü ve ortak mücadele kaçınılmaz bir ihtiyaç. Adaletin ve hukuk sisteminin dibe vurduğu bir dönemde, hukuk sistemimizi yeniden şahlandırmak zorundayız. Her türlü hukuksuzluğa, hak ihlaline karşı koyuş refleksimiz, mesleğimizin var oluş nedenidir. Hiçbir hukuksuzluğa, anti demokratik uygulamalara boyun eğmemeye devam edeceğiz. Adaletin gerçekleşmesi için olmazsa olmaz unsur olan savunmayı yeniden etkin hale getireceğiz. Hak, hukuk ve adalet mücadelesini birlikte verdiğimiz tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.