Mersin'de avukatlara 'seçim ve sandık güvenliği' eğitimi

Mersin Barosu ile Oy ve Ötesi Derneğince, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde sandıkta görevlendirilecek olan avukatlara, ‘seçim ve sandık güvenliği' eğitimi verildi.

Avukatların ve farklı meslek gruplarının katılımıyla düzenlenen eğitimin açılışında konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin ülke açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Her seçim döneminde farklı bir seçim sisteminde oy kullanmaya çalışıyoruz, demokrasinin ilkelerini işletmeye çalışıyoruz. Mersin Barosu olarak, çoğulcu demokrasiyi ve herkesin seçime girebilmesini savunuyoruz. Ancak Mersin, seçime katılamayan adaylar konusunda Türkiye gündemine oturdu. Bütün adaylar en demokratik hakları olan seçilme haklarını kullanabilmeli ve onlara inanan insanlar da oylarını özgürce kullanabilmeli” dedi.

En son 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde avukatlarla seçim güvenliği konusunda bir çalıştay yaptıklarını hatırlatan Yeşilboğaz, “Önümüzdeki yerel seçimler için yapmış olduğumuz çalıştayda da meslektaşlarımıza ve diğer katılımcılara, 'Sandık güvenliği için neler yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?' konularında eğitim veriyoruz. Çünkü atanan sandık başkanlarına dahi insanların güveni kalmadı. Bu nedenle sizlerin, demokrasinin çarklarının işlemesi için verilen her oyun demokrasiye hizmet etmesi için nasıl kullanılması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bu konuları bilmeyen vatandaşlarımıza, iradelerini sandığa tam yansıtabilmeleri için biz avukatların yardımcı olması gerekiyor. Mersin Barosu avukatları olarak bu işe gönüllü olarak giriyoruz. Bu eğitim seçim sürecinde, oy sayımında, oyların heba edilmemesi için ve sandık güvenliği için çok önemli. Bu eğitim sürecini bu nedenle çok önemsiyoruz. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde sahada olacağız. Eğitimimiz 1 hafta boyunca periyodik olarak sürecek" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Oy ve Ötesi Derneği'nden Rukiye Göksu tarafından katılımcılara sandık güvenliğinin sağlanması konusunda bilgiler verildi.