Mersin'de 'Ba'balık balık tutma yarışması' gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile AKOB-DER işbirliğinde düzenlenen ‘Ba'balık Balık Tutma Yarışmasının ikincisinin açılışına katıldı. Babalar Günü dolayısıyla babalar ile çocuklarının beraber yarıştıkları etkinlikte Başkan Seçer, denize ilk oltayı atıp ‘Rastgele' diyerek yarışmayı başlattı.

Mersin'de yaşayan tüm kesimlerle sık sık bir araya gelerek onlarla sohbet eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz Olta Balıkçılığı Derneği (AKOB-DER) ile işbirliği içinde düzenlediği 2. Ba'Balık Balık Tutma Yarışmasının açılışına katılarak ilk oltayı denize attı. Mersin'in yanı sıra Adana, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'ten de katılımın olduğu ve Babalar Günü dolayısıyla babalar ile çocuklarının birlikte yarıştığı etkinlikte yaptığı konuşmasına "Burayı güzelleştiren birileri var aramızda, çocuklarımız" diyerek başlayan Başkan Seçer, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığını söyledi.

Yarışmasının çok güzel bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, "Şimdi güzel bir etkinliği beraber başlatıyoruz. Denize oltaları atıyoruz. Rastgele. Bakalım en büyük balığı kim yakalayacak? Bende çok iddialıyım, bakalım ne olacak soncunda. İnşallah en kötü günümüz hep böyle olsun. Mutlu bir toplum olalım" dedi.

Mersin'de yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Seçer, "Bir Mersinli olarak Mersin'de yaşamak, Mersinin Belediye Başkanı olmak benim için büyük bir gurur. Bende 2 oğlan babasıyım, ama onlar biyolojik çocuklarım, birde gönlümde olan çocuklar var. Mersinde yaşayan çocukların hepsi gönlümde, hepsi düşüncemde. Onlara daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizim kentimiz muazzam bir kent"

Seçer, festivalde babaların çocuklarıyla güzel bir etkinlikte yer aldığını belirterek, "Güzel bir etkinlik. Geleneksel hale getirdik Belediye olarak. Babalar ve oğulları, babalar ve kızları burada gördüğünüz gibi bir yarışmaya katılıyorlar Babalar Günü dolayısıyla. Akdeniz'e attılar oltalarını. Balık tutma yarışmasını bakalım kim kazanacak göreceğiz. Bizim kentimiz muazzam bir kent. Denizi, Toroslar'ı, verimli ovaları, her şeyden önemlisi de muazzam bir insan kitlesi var. Burada Türkiye'nin her rengini görmek mümkün" diye konuştu.

Konuşmasında doğanın insan eli kirletilmesine tepki gösteren ve Büyükşehir Belediyesi olarak daha temiz bir Mersin için çalıştıklarını kaydeden Seçer, "Ben de az önce olta attım. Denize kıyısı olan güzel bir kentiz. Ben arzu ediyorum ki boydan boya insanlarımız denize girsin. Böyle denizlerimiz olsun. İnsanlar oltasını denize atsın ve pek çok balık çıksın. Denizin faunası, florası yok edilmemiş olsun. Bu istemekle, dilemekle olacak bir şey değil faaliyette bulunmak lazım, bunu da yapıyoruz.Hem denizimizin, hem çevremizin temiz olması hem de burada denizde canlı hayatının zenginleşmesi için daha önce resifler bıraktık denize. Bu konuda ODTÜ ile de çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.