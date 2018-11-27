Mersin'de "Bağımlı Olma Sporcu Ol Projesi"

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bağımlı Olma Sporcu Ol Projesi" kapsamında okullarda verilen tekvando, masa tenisi ve satranç eğitimleri devam ediyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, proje kapsamında devam eden eğitimleri yerinde inceledi. Kentte bulunan Yeşilçimen, Ertuğrul Gazi ve Güney Ortaokullarında okuyan 800 öğrenciye verilen eğitimleri inceleyen Yıldızbakan, "Mersin Merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerimizde risk grubunda bulunan gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak topluma yararlı bireyler olması amacıyla bu yıl hayata geçirilen 'Bağımlı Olma Sporcu Ol' projemizin meyvelerini almaya başladık" dedi.

"Bin 500 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Proje kapsamında belirlenen okullarda gerekli malzeme ve çalışma zeminlerini oluşturduklarını kaydeden Yıldızbakan, "Sportif eğitimlerimize 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte Merkez Akdeniz Yeşilçimen, Ertuğrul Gazi ve Güney Ortaokullarında okuyan 800 öğrenci ile devam ediyoruz. 16 Eylül 2018 tarihinde okulların açılması ile start verdiğimiz projemizde 2 ay gibi kısa bir sürede 3 okulumuzda 800 çocuğumuza devletimizin sunduğu imkanlarla ulaşarak kötü alışkanlıklara bulaştırmadan Türk sporuna kazandırmaya çalışıyoruz. Projemiz kapsamında bu yıl bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.