Mersin'de bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelede farkındalık eğitimi

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sağlık, Müftülük ve farklı kurumlardan personellerin katılımı ile 'Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadelede Farkındalık' eğitimi verildi.

Akdeniz Belediyesi'ndeki etkinlikte, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Uzmanı Murat Çekiç, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca geçen yıl sonuna doğru başlayan eğitimler kapsamında sunum yaptı. Çekiç, uyuşturucu maddeler, bağımlılığın türleri ve evreleri, uyuşturucu maddelere ve bağımlılığa karşı mücadele yaklaşımları, çocuk ve ergen psikolojisi ile bağımlılık yapan maddelerle mücadelede hukuki boyutu anlattı.

“Farkında olan birey, uyuşturucuya ‘hayır' diyebilen bireydir”

Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı ‘farkındalığın' önemine dikkat çeken Çekiç, “Farkında olmak sorumlu olmak, sorumluluk hissetmek, ödev üstlenmek demektir. Farkındalık, tehlikeye karşı çözüm ortağı olmak, sorunlara eylemsiz kalmamak demektir. Farkındalığı olan birey, maddeye ve madde kullanımına ‘hayır' diyebilen bireydir. Farkında olan birey, irtibat kuracağı kurumları da bilen bireydir. Mücadelenin başarısı, mücadeleye katılan insanların farkındalık ve sorumluluk alma düzeyi ile yakından ilişkilidir” dedi.

“En büyük mücadele, uyuşturucuya erişimin engellenmesinde olmalı”

Uyuşturucu maddelerin, merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel veya ruhsal sorunlara yol açtığını ve sürekli kullanıma bağlı olarak zamanla kişide daha fazla kullanma isteği uyandırdığının altını çizen Çekiç, “Bağımlılık, uyuşturucu nesne ile olan ilişkidir. Bu ilişki zamanla öyle bir noktaya ulaşır ki, kişi, ‘ben olma, kendi olma, karar alabilme, katılabilme' becerilerini kaybeder, toplumsal ilişkileri bozulur” diye konuştu.

Uyuşturucu madde kullanım yaşının her geçen gün düştüğüne, bu nedenle de çocukları ve gençleri bu tehlikeye karşı korumanın önemine işaret eden Çekiç, önemli bir halk sağlığı problemi olan uyuşturucu ile mücadelede ana unsurun, uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi olduğunun altını çizdi. Çekiç, “Uyuşturucu madde bağımlılığı, kullanan bireyde yol açtığı sağlık sorunlarının yanı sıra, çok ciddi sosyal, toplumsal, ekonomik ve asayiş problemlerine de yol açar. Tüm dünyada her geçen gün yaygınlaşan bu soruna karşı toplumun tüm kesimlerini içine alan topyekun bir bilinç, mücadele ve farkındalık gerekmektedir” ifadelerini kullandı.