Mersin'de bahar konserleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesince düzenlenen 'hoş geldin bahar' konserleri başladı.

Cuma günü Kültür Park içerisindeki uçak maketi civarındaki Bakkal Cafe yanında başlayan konserde, Naba Akustik ve Demet ile Doğan Grubu sahne aldı. Cumartesi günü Marina Akustik Sahnede devam eden konserde ise Sidar Baran Taş ve Serhat Erdem sahne alarak vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

“Burada olduğum için çok mutluyum”

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerden bir genç olarak çok mutlu olduğunu söyleyen Dilan Oktay, “Etkinliklerden dolayı Vahap Seçer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çünkü belediye başkanlığı görevine geldiğinden beri her anlamda çok iyi şeylere imza atıyor. Bizim belki imkanlarımızdan dolayı gidemeyeceğimiz etkinlikleri ayağımıza kadar getirebiliyor. Gençleri düşünmesi çok iyi oluyor. Çünkü ilk defa gençleri düşünen bir belediye başkanımız var. Bu yüzden çok memnunuz. İnşallah hep devamı gelir. Burada olduğum için çok mutluyum. Eğleniyoruz, keyifli bir vakit geçirebiliyoruz" dedi.

“Mersin sahiline yakışan bir ortam”

Arkadaşlarıyla birlikte konseri dinlemeye gelen Hasan Alt ise “Gayet nezih, güzel bir ortam var. Eğlenceli. Kesinlikle çok güzel bir etkinlik. Herkesi kapsıyor. Etrafta çok kişi var. Şu an çok iyi bir ortam var. Mersin sahiline yakışan bir ortam” diye konuştu.