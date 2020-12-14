Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti

Mersin'in Erdemli ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtınada 5 teknenin alabora olduğu barınakta balıkçılar önlemlerini arttırdı. Balıkçılar fırtına beklentisinin sürmesinden dolayı teknelerinin başında nöbet tutuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarısı verdiği Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtınada balıkçı barınağındaki 5 tekne alabora oldu. Bazı tekneler balıkçılar tarafından kurtarılırken, bazılarının kurtarılması fırtına sonrasına bırakıldı. Fırtına beklentisinin devam etmesi sebebiyle balıkçılar teknelerinin başında tedbir amaçlı nöbet tutuyor.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, tedbir alındığını belirterek, yine de balıkçıların teknelerinin başında sabaha kadar nöbet tutacaklarını söyledi. Sakın, "Arkadaşlarımız teknelerini kontrol altına aldılar. Halatlarını sağlamlaştırıyorlar. Tedbir almaya çalışıyoruz. 5 tane teknemiz batmıştı. Bir kısmını çektik. Geri kalanlar suyun altında. Hava durduğu zaman onlara da yardımcı olacağız. Arkadaşlarımızın ekmek teknelerini çıkartacağız. Biz tedbirlerimizi aldık. Umarız daha kötü bir şey olmaz. Can kaybımız yok, en çok sevindiğimiz o. Arkadaşlarımız sabaha kadar teknelerini bekleyecek. İpler dayanmadı, çok aşırı dalga oldu. Yaklaşık 25 dakika sürdü, ne olduğunu anlamadık" diye konuştu.