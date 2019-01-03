İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de banka kartı dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’deki bir şahsın banka hesabından bilgisi dışında havale gerçekleştirildiği iddiasıyla başlatılan çalışma kapsamında Mersin’de gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'deki bir şahsın banka hesabından bilgisi dışında havale gerçekleştirildiği iddiasıyla başlatılan çalışma kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de yaşayan bir şahıs, bankadaki hesabından bilgisi dışında 5 bin 200 lira paranın Mersin'deki K.K. adlı tanımadığı bir şahsın hesabına havale edildiğini belirterek şikayetçi oldu.


Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önce K.K. adlı şüpheliyi, şüphelinin banka kartını arkadaşlarına verdiği şeklindeki ifadesi üzerine S.Ç. ve H.D. adlı kişileri gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her 3 şüpheli de 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılırken, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, kart dolandırıcılığını gerçekleştirdiği iddiasıyla 'paşa' lakaplı M.Y.'yi gözaltına aldı.


Şüpheliyle birlikte 40 farklı bankamatik kartı, 2 adet laptop ve 6 adet cep telefonu ele geçirilirken, 2 bin 400 TL paraya da el konuldu.


Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.