Mersin'de banka kartı dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'deki bir şahsın banka hesabından bilgisi dışında havale gerçekleştirildiği iddiasıyla başlatılan çalışma kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de yaşayan bir şahıs, bankadaki hesabından bilgisi dışında 5 bin 200 lira paranın Mersin'deki K.K. adlı tanımadığı bir şahsın hesabına havale edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önce K.K. adlı şüpheliyi, şüphelinin banka kartını arkadaşlarına verdiği şeklindeki ifadesi üzerine S.Ç. ve H.D. adlı kişileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her 3 şüpheli de 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılırken, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, kart dolandırıcılığını gerçekleştirdiği iddiasıyla 'paşa' lakaplı M.Y.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliyle birlikte 40 farklı bankamatik kartı, 2 adet laptop ve 6 adet cep telefonu ele geçirilirken, 2 bin 400 TL paraya da el konuldu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.