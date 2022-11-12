Mersin'de başarılı öğretmenler ödüllendiriliyor

Alanında oluşturduğu fark, eğitime sunduğu katkılar ve başarılı çalışmaları ile haftanın öğretmeni olan Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Mustafa Kemal Çelik, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın misafiri oldu. Eğitim, öğretim süreçlerinin en sağlıklı ve verimli yürütülmesinin öğretmenlere bağlı olduğunu belirten Müdür Koca, "Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sadece öğrencilerimize değil velilerimize ve öğretmenlerimize de ulaşan, okullarımızda kritik görevler üstlenen bir branştır. Mustafa Kemal Çelik öğretmenimiz, okulda öğrencilerimize, velilerimize, meslektaşlarımıza verdiği desteğin yanı sıra yazdığı kitaplarla tüm vatandaşlarımıza ulaşmakta, değerli bilgilerini paylaşmaktadır. Kıymetli öğretmenimize gösterdiği üstün çabalar ve yenilikçi çalışmalarından dolayı en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Evlatlarımız için çalışan, tüm engelleri aşarak çocuklarımıza ulaşan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm meslektaşlarıma her daim yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Çelik ise takdir ve taltiflerinden dolayı Müdür Koca'ya şükranlarını ifade ederek, meslek hayatı boyunca çalışmalarını aynı titizlik ve özveriyle yürüteceğini belirtti.