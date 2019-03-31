Mersin'de başkan adayları oyunu kullandı

MERSİN (İHA) – Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna ile CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer oylarını kullanarak, seçim sonuçlarının Mersin'e hayırlı olmasını dilediler.

Tuna, oyunu Yalınayak Ortaokulu'nda kullandı

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, oyunu merkez Toroslar ilçesindeki Yalınayak Ortaokulu'nda 2313 numaralı sandıkta, eşi Aydan ve annesi Cennet Tuna ile birlikte kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamit Tuna, seçimlerin demokrasinin düğünleri olduğunu söyledi. Mersin'de ufak tefek sıkıntılar olsa da güzel bir seçim süreci yaşandığını belirten Tuna, "Bizim zaten bir üslubumuz bir usulümüz bir ahlakımız var. Ona hep etik kurallar içerisinde riayet ettik. Kendi projelerimizi anlattık, kendimizi ifade ettik. Tabi ki, bu bir tercih meselesi, yerel yönetim seçimi, nihayetinde bir genel seçim değil. Ama biraz seçim buna doğru yöneldi. Hakikaten biz bilgi birikimimizle, ürettiğimiz projelerle bu kente hizmet etmek istiyoruz. Dolayısıyla kente değer kattık. İnşallah millet bize teveccüh gösterir, Rabbim de takdir ederse bu kente değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

“Millet bizi nerede işaret ederse orada duracağız, seçim sonucuna saygılıyız"”

Bu kentin sosyal doku ve demografik yapı olarak Türkiye'nin bir minyatürü olduğunu ifade eden Tuna, "Sosyal barışın tesis edilmesinde biz önemli bir unsuruz. Toplumun her katmanına giren, onlarla irtibat kuran, dolayısıyla bir aidiyet duygusu katan, ortak paydada milleti buluşturan yanımız ve yönümüzle inşallah bu kenti barışın kenti yapacağız. Huzur olursa sermaye gelir, yatırımcı gelir. Bu kent aslında yatırımlara çok açık bir kent. Özellikle nasip olur da başkan olduğumuzda, önce 5000'lik planları kısa vadede yapacağız. Dolayısıyla yatırımcı beklemeyecek, önünü açacağız. Ben bu seçimin kentimize, ülkemize, hayırlar getirmesini diliyorum. Tabi ki millet bizi nerede işaret ederse orada duracağız, seçim sonucuna saygılıyız" diye konuştu.

Seçer, oyunu Akkent İlkokulu'nda kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ise oyunu merkez Yenişehir ilçesindeki Akkent İlkokulu'nda kullandı. Oyunu kullanmaya eşi Meral, oğulları Uğur ve Efe Seçer ile birlikte gelen başkan adayı Seçer'i, okul girişinde ve bahçesinde kalabalık bir partili grup alkışlarla karşıladı. Seçer'i, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit de yalnız bırakmadı.

Oyunu kullandıktan sonra zarfı sandığa atmak için eşinin ve oğullarının oy kullanmasını bekleyen Seçer, daha sonra oyunu atarak hayırlı olmasını diledi.

Seçer, oy kullanma işleminin ardından da okul bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı. Seçim sürecinde Mersin açısından güzel bir demokratik yarış olduğunu belirten Seçer, ufak tefek münferit bir takım olaylar dışında kimsenin burnu kanamadan seçim sürecini tamamladıklarını söyledi. Seçer, “İnşallah, bugün de sonuçlar açıklanana kadar bu durum devam eder. Bu konuda, diğer siyasi partiler de bizler de hepimiz dikkatli olmak durumundayız. Azami dikkati gösteriyoruz zaten” ifadelerini kullandı.

“Bu yarıştan galip çıkmak için çok çalıştık”

Sandığa yansıyan iradenin çıkmasını temenni ettiğini vurgulayan Seçer, şöyle devam etti: “Adil bir seçim olsun. Hukuk devleti anlayışına yaraşır bir sonuç alalım. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin, çünkü en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Ben umut ediyorum; sonuç ne olursa olsun memleketin hayrına bir sonuç elde edelim. Hepsi birbirinden değerli adaylar yarıştı ama elbette ki, biz bu yarıştan galip çıkmak için çok çalıştık, çok çaba sarf ettik. Uzun süredir çalışıyoruz, samimi olarak, halisane duygularla bu görevi istiyoruz. Birikimlerimize, azmimize, şevkimize güveniyoruz. Mersin'e çok daha fazla hizmet edeceğimizi, daha vizyoner bir belediye başkanlığı yapacağımızı düşünüyoruz. Sonuç ne olursa olsun kazanan Mersin olsun istiyoruz.”