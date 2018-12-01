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Mersin'de "BAYOMA Projesi" faaliyetleri sürüyor

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iştirakçisi olduğu Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (BAYOMA) Projesi kapsamında faaliyetler devam ediyor.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iştirakçisi olduğu Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (BAYOMA) Projesi kapsamında faaliyetler devam ediyor.


Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak için Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Akdeniz, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde görevli ekipler tarafından uygulama yapıldığını ve proje başlangıcından itibaren balıkçıların avladıkları balon ve aslan balıklarının toplanılarak muhafaza edildiği bildirdi. Avlanan balıkları teslim alan Enstitü proje ekibi ise ilçelerdeki balıkçı barınaklarında bulunan balıkçılar ve Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği (AKOB-DER) yöneticileri ile bir araya gelerek, balon ve aslan balığının zararları ve projenin işleyişi hakkında bilgi verdi.


Ziyarette konuşma yapan Karakuş, iki aşamadan oluşan BAYOMA Projesinin ilk kısmında, Çanakkale'den Hatay'a kadar kıyısı bulunan illerden balon ve aslan balığı örnekleri toplanarak biyolojik araştırma yapmak üzere Enstitüye ulaştırılacağını, ikinci aşamada ise olası mücadele yöntemleri tespit edilerek önerilerde bulunulacağını söyledi.

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