Mersin'de bayram trafiği havadan denetleniyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Mersin'de jandarma ve polis ekipleri, özellikle tatil bölgelerindeki denetimlerini arttırırken, trafik akışının kontrolü helikopter ve drone ile havadan da yapılıyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' kapsamında karayollarındaki trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında ve özellikle tatil bölgelerindeki denetimlerin arttırıldığı belirtildi.

Mersin-Erdemli Otoyolu ve Mersin-Silifke D-400 Karayolu üzerinde 12 jandarma trafik timi, 9 asayiş timi, 4 motorlu asayiş timi, 2 PTS aracı ve 1 olay yeri inceleme timi ile Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinden de 6 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere, helikopter ve drone ile havadan de destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, il gün yapılan denetimlerde 2 bin 47 aracın kontrol edildiği ve trafik kural ihlali yaptığı belirlenen 17 araç sürücüsüne toplam 12 bin 782 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik kontrollerinin bundan sonra da devam edeceği ifade edildi.