Mersin'de belediye 11 bin 576 haneye evde bakım hizmeti sundu

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sağlık alanında yürüttüğü evde sağlık ve bakım hizmetleri çerçevesinde, dezavantajlı bireylere ulaşmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi'nin Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, en uzak ilçelere kadar gidiyor, sağlık ve bakım hizmetini vatandaşların ayağına kadar götürüyor. Bu çerçevede 2022 yılı içinde toplam 11 bin 576 haneye 83 bin 93 kez evde sağlık, bakım ve destek , ihtiyaç duyan 994 vatandaşa 12 bin 160 kez fizik tedavi, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 28 vatandaşa da 49 seans terapi hizmeti verildiği aktarıldı. Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde verilen hizmet ile hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, muayene ve kontrolleri de yapıldığı kaydedildi.

Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ve hizmetler çerçevesinde 2022 yılı içerisinde, medikal malzeme desteğinden transfer aracı hizmetine, Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki sosyal aktivitelerden kurslara, kültür sanat faaliyetlerinden ebeveyn hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet verildi. Engelsiz Yaşam Merkezinde hem özel gereksinimli bireyler, hem de aileleri için çeşitli kurslar açıldı. Seramik Kursu, Bağımsız Hareket Becerileri, Bilgisayar İşletmenliği, Ahşap Boyama, El Sanatları gibi kursların yanı sıra, yüzme, masa tenisi, badminton, bocce, fitness, halk dansları, resim, müzik gibi kültür, sanat ve spor kursları da verildiği ifade edildi.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizi mutlu ediyor"

2022 yılı içerisinde sağlık hizmet sayılarının anlamlı derecede artış gösterdiğini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, yeni yılda da daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşmak için, sağlık hizmetlerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Dr. Atila, "Hizmetlerimize baktığımız zaman, hem çeşitlilik anlamında hem de vatandaşlara ulaşma anlamında bir artış olduğunu görüyoruz. Belediyemize bağlı polikliniğimizde, sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yoksulluk sınırındaki vatandaşlarımıza belediyenin elini uzatıyor, onların evlerine kadar giderek hizmetlerimizi veriyoruz. Şu ana kadar 83 bin kez vatandaşlarımızın evlerine giderek onların pansumanlarını, enjeksiyonlarını, doktor muayenelerini yapıp hemşirelik hizmetlerini verdik. Özellikle de fizyoterapi anlamında yataktan kalkamayan, yürüyemeyen yaşlı, yatalak, engelli vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek bu hizmetleri vermemiz, bizi gerçekten mutlu eden hizmetlerimiz oldu. Kısacası, sağlığa erişim anlamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizi mutlu ediyor" dedi.

"Sağlığı daha da geliştiren bir belediye olmayı hedefliyoruz"

Yaşlı Destek Birimi ile onlara bir anlamda ‘manevi evlat' olduklarını belirten Dr. Atila, özel gereksinimli bireyler için de birçok hizmet sunduklarını vurguladı. Mersin merkezde ve Tarsus'ta yer alan Mola Evi ile aileleri sosyal yaşama dahil edebilmek için çeşitli faaliyetler yaptıklarını dile getiren Atila, "Özel çocuklarımızla biz birçok ilki gerçekleştirdik, birçok sosyal faaliyete imza attık. Otizmli bireyler için, yapım aşamasında olan bir merkezi bu yıl açacağız. Mersin'in ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyacı karşılamak için de Otizm Merkezi açmak için yola çıktık" diye konuştu.