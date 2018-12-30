Mersin'de belediye başkanları ve STK temsilcileri yeni yılı kutladı

Mersin'de bazı belediye başkanları ile sivil soplum örgütü temsilcileri, yayımladıkları mesajla yeni yılı kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2018 yılında ülkenin birçok sınavdan geçtiğini ve halen de geçmeye devam ettiğini belirterek, "Dostu düşmanı, iyiyi kötüyü, milleti ve millet düşmanlarını net biçimde önümüze koyan ve hepimizi sarsıp, kendimize getiren bir yıl atlattık. Her yeni yıl, yeni umuttur. 2019, bize ve güzide kentimiz Mersin'e yeni umutlar vaat ediyor. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Aynı şehirde, aynı ülkede yaşayan insanlar olarak, birbirimize karşı hoşgörülü, samimi, yardımsever, birbirine daha çok kenetlenmiş bir millet olarak daha güçlü durmalıyız. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Her yeni yıl; yeni atılımlar, yeni umutlar kısaca yenilikler yılıdır. Ülkemiz ve Mersinimiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2019 yılını hemşehrilerimiz ile birlikte karşılamanın mutluluğunu ve sevinci içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan da yeni yılın muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı kendisine hedef edinmiş Türk milletine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulunarak, “Her yeni yıl yeni bir umut anlamı taşıyor. Umut ise mücadele gücünü yitirmemektir. Bizler Mersin iş dünyası olarak zorluklara ve sorunlara boyun eğmeden, umutsuzluğa teslim olmadan, kentimizi önce ekonomik, sonra sosyal yaşam kalitesi anlamında bir gelişmiş dünya kenti yapmaya azmettik. Huzurun, refahın ve zenginliğin arttığı bir Mersin, bir Türkiye hepimizin ortak umududur. Mersin iş dünyası olarak, ekonomik büyümenin liderliğini üstlenen, yatırımı, istihdamı ve ihracatı sağlayan ülkemizin müteşebbisleri, sanayicileri, tüccarları, üreticileri olarak, 2019 yılında ülke çapında her alanda sağduyunun, empatinin, uzlaşmanın öne çıktığını görmek istiyoruz" diye konuştu.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise 2019 yılının dünyaya barış, huzur, adalet ve özgürlük getirmesini temenni ederek, "2019 Adalet, özgürlük ve eşitlik getirsin. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.