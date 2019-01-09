Mersin'de belediye ekipleri, karla kapanan yolları açmak için 24 saat esasına göre çalışıyor

Mersin'in Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde 1 metreyi bulan kar yağışına karşı vatandaşların mağdur olmaması için 24 saat süreyle yol açma çalışması yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 gündür etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçede 15 iş makinesi, 3 kamyonet ve 40 personelle 24 saat çalışma yürüten ekipler, 102 mahallede karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, şiddetli kar yağışına rağmen kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı.

Karla mücadele ekipleri, alınan ihbarlara da kısa sürede yanıt vererek Mut ilçesi Dağpazarı yolunda Karaman iline gitmekte olan ve kar nedeniyle yolda kalan 22 fabrika işçisini kurtararak fabrikaya gitmelerini sağladı. Ekipler ayrıca ihbar gelen ve ihtiyaç duyulan bölgelere anında ulaşarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürü Ferruh Baş, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.